إعلام فلسطيني: شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي لمبان سكنية في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام فلسطيني، اليوم الأحد، بوقوعه شهداء ومصابين جراء قصف اسرائيلي لمباني سكنية في مدينة غزة شمالي القطاعِ.

وخلال الساعات الماضية، واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، مخلفًا شهداء وجرحى.

وواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط إطلاق نار متواصل من طائرات "كواد كابتر" في مربع الشمعة مفترق الشجاعية.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 268 على التوالي، حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أنواع المجازر التي يُمكن أن تُسجّل في التاريخ، ومخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.