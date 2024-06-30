«التمثيل التجاري»: 11.5 مليار يورو صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي العام الماضي

قال الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن مصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي بنحو 10% إلى 35.9 مليار يورو في 2024، مقارنة بنحو 32.6 مليار يورو في 2023.

وأضاف الواثق بالله، على هامش مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي"، أن "قيمة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 11.5 مليار يورو خلال العام الماضي، من بينها 8.6 مليار يورو صادرات مصرية غير بترولية، بينما بلغت قيمة الواردات 21.1 مليار يورو".

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مصر تتوقع تحسن صادراتها إلى دول الاتحاد الأوربي في 2024، بدعم من استقرار سعر الصرف وزيادة السيولة الدولارية وحل المشاكل العالقة الخاصة باستيراد السلع الوسيطة للقطاع الصناعي.



وتابع أن إيطاليا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي الأكثر استيراداً للمنتجات المصرية بنحو 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية، ثم إسبانيا بنسبة 12.9%، واليونان بـ 12.3%، تليها ألمانيا بـ 9.7%، وهولندا بواقع 9.6%.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الأسمدة والحديد والصلب والمنتجات البلاستيكية والأجهزة الكهربائية هي الهيكل الرئيسي للصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي.