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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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محافظات

غدا.. مناقشة رسالة دكتوراه فى جامعة الفيوم حول اضطرابات اللغة لدى أطفال التوحد

الدكتور ياسر مجدي
الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم
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تناقش غدا الاثنين بقسم العلوم  النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة فى جامعة الفيوم رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة نسمة محمد بكرى عبد الله بعنوان"فعالية برنامج قائم على نظرية التكامل الحسى واثره فى تخفيف اضطرابات اللغة لدى اطفال اضطراب طيف التوحد".
وتكونت لجنة الاشراف من الدكتور محمد السيد بخيت استاذ الصحة النفسية ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب – مشرفا وعضوا والدكتورة رانيا محمد على قاسم  استاذ علم نفس الطفل ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة –جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -مشرفا وعضوا .
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور نور احمد محمد الرمادى استاذ الصحة النفسية المتفرغ وعميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم سابقا - رئيسا ومناقشا والدكتور محمد السيد بخيت استاذ الصحة النفسية ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب – مشرفا وعضوا والدكتورة رانيا محمد على قاسم  استاذ علم نفس الطفل ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة –جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -مشرفا وعضوا والدكتورة منال عبد النعيم محمد طه استاذ ورئيس قسم علم النفس الارشادى بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة عضوا ومناقشا  .
تجرى المناقشة فى الحادية عشرة صباح غد الاثنين بالدور الخامس بمبنى كلية طب الاسنان فى جامعة الفيوم باشراف الدكتورة رانيا عبد المعز الجمال وكيل كلية التربية للطفولة الميكرة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة صفاء احمد عميد الكلية .

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