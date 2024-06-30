الكشف الطبي بالمجان على 1461 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة في دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة طبية بقرية أبو عياد، بمركز كفر سعد تضمنت ١١عيادة تخصصية و٣ عيادات خدمات متنقلة تردد عليها ١٤٦١ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد حالتين لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، بالإضافة إلى إجراء ٣٤٩ تحليل بمعمل الدم و ٤٣تحليل بمعمل الطفيليات و فحص ٣٣حالة بالأشعة و ٣٠حالة أخرى بالسونار ، و تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر من خلال مبادرة " افحص واطمن "لعدد ١٨٦حالة ،بالإضافة إلى عقد ١٠ ندوات توعوية تردد عليها ١٧٨ مواطن .

و صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط ، انه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال التامين الطبي وكذلك عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة حيث تم تقديم خدمات التوعية لعدد ٧٥٠٧ مواطن بالاضافة الى الكشف الطبى و تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لعدد ٢٠٧١ مواطن و الكشف و صرف العلاج ل ٥٧ مواطن و ذلك من خلال فرق مديرية الصحة الموجودة بمدينة دمياط و مدينة راس البر و دمياط الجديدة .

وشنت امس ادارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة في دمياط حملات مكثفة تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و تحت اشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة و الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الاغذية وفريق العمل بالادارة .

وأسفرت الحملات المكثفة لادارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالادارات الصحية بمصيفى راس البر ودمياط الجديدة ، المرور على 97منشاة شملت مطاعم واماكن تجهيز و كافيهات ومنشات متنوعة

