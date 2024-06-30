إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جراء الاشتباكات في غزة خلال اليومين الماضيين

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة 5 جنود بجروح خطيرة جراء الاشتباكات في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



وكانت فصائل فلسطينية كشفت أن الكمائن المركبة في الشجاعية، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال وهبوط أكثر من طائرة لإجلائهم.

ودكّت فصائل فلسطينية قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية، بعدة رمايات من قذائف الهاون، من عيار 120 ملم، محققةً إصابات مباشرة في صفوفها، وهبط الطيران المروحي من أجل إجلاء القتلى والجرحى.

وفي رفح، أفادت القسام باستهدافها مع سرايا القدس ناقلتي جند وجرافة D9 بقذائف الياسين 105 وRPG جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح.



وتواصل المقاومة الفلسطينية، لليوم الـ 267 من معركة "طوفان الأقصى" التصدّي لجنود الاحتلال ودك آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبدةً إياه خسائر في الأرواح والعتاد، ولا سيما في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ورفح جنوبي القطاع.