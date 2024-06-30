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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب على مالك معرض أدوات منزلية بالجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت  جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مالك معرض أدوات منزلية - سائق) بتضررهما من مستخدمى أرقام هواتف محمولة "مُحددة" لقيامهم بالتواصل معهما على الرقم الخاص بالمعرض وطلب شراء (186 مروحة) وقيامهم بإرسال صورة تحويل بنكى لحساب مالك المعرض بقيمة الأجهزة  وقيام مالك المعرض بتسليم الأجهزة بأحد المخازن بمنطقة كرداسة وإكتشاف مالك المعرض أن التحويل لم يرد على حسابه وأن صورة التحويل مزورة.

 بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة) وإعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (165 مروحة) بمخزنين ، وأضافوا بتصريفهم باقى المسروقات بالبيع.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية امن الجيزة معرض أدوات منزلية