المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر: "جعلت الشيطان تملك مني"

تباشر نيابة مدينة نصر ،التحقيق مع متهم بقتل زوجته بتسديد عدة طعنات لها

وقال المتهم في اعترفاته ، لم اقصد قتلها لكنها أثارت غضبي بحديثها وشجارها الدائم وجعلت الشيطان تملك مني ، وقتلتها وارتحت من مشاكلها التي لا تنتهي.

وأمرت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة

وكان زوج اقدم علي قتل زوجته بطعنها في مدينة نصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل وبالانتقال لمحل الواقعة تبين أن الزوج وراء الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وتحرر المحضر رقم 9626 جنح أول مدينة نصر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

