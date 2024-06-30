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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

50 مليون ناخب فرنسى يتوجهون للجان فى الانتخابات التشريعية

الانتخابات التشريعية
الانتخابات التشريعية الفرنسية
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قال خالد شقير مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن أكثر من 50 مليون ناخب فرنسي يتوجهون للجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد نتيجة الانتخابات الأوروبية التي أعطت أفضلية الأصوات لحزب التجمع الوطني، الانتخابات وصفت بالتاريخية.

ولفت شقير، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه رصد حشدًا كبيرًا من كبار السن كانوا الأكثر تواجدًا أمام اللجنة.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من الفرنسييين يصل عددهم إلى  2 مليون و600 ألف قاموا بعمل توكيلات، ما يؤكد اسنتطلاعات الرأي أن نسبة التصويت ستصل إلى 63%. 

الانتخابات التشريعية الفرنسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حزب التجمع الوطني الانتخابات الأوروبية