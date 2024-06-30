عمرو دياب يشعل حفلات الصيف في مراسي (صور)

أحيا النجم عمرو دياب حفلا في منتجع مراسي بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير مساء أمس السبت.

وصعد الهضبة على المسرح بأغنية "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغنياته منها: بحبه ، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك والتي شاركه الجمهور غنائها.

وواصل الهضبة تقديم أشهر أغانيه خلال الحفل ومنها أنت الحظ، وياه ، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، الكلمه الحلوة ، كما القدم الميدلي الشهير الذي يضم أغنيات قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع.

يذكر أن عمرو دياب طرح أمس السبت، ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" ، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي ، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر أمير محروس .