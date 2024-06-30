قصف مكثف ومستمر لحي الشجاعية بمدينة غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"،اليوم الأحد، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف بشكل مكثف ومستمر حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع.

وواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط إطلاق نار متواصل من طائرات "كواد كابتر" في مربع الشمعة مفترق الشجاعية.

وشنت طائرات الاحتلال الليلة الماضية حتى ما بعد منتصف ليلة الأحد غارات مكثفة على حي الشجاعية شرق غزة مع سماع دوي انفجارات هائلة وسط معلومات أولية عن نسف الاحتلال منازل سكنية في الحي.

وحاصرت آليات الاحتلال عددا من العائلات في محيط مسجد الشهداء في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الطيران المسّير.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 268 على التوالي، حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أنواع المجازر التي يُمكن أن تُسجّل في التاريخ، ومخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.