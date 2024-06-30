السيسي: اليوم نقف على أرض صلبة ودولة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه منذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال، وساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى، وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد، واستقرت مؤسسات الدولة بعد أن كادت تعصف بها الرياح.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة أذاعتها "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال تلك السنوات قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر، وجسامة التضحيات، وبنينا أساسًا تنمويًا بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء، لم نترك قطاعًا إلا واقتحمنا مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة، لم نهب المسئولية ولم نتجنبها مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم.

وتابع: اليوم نقف على أرض صلبة دولة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليمي مضطرب، ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.