بمشاركة 289 عملا.. اختتام الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس

أعلنت الدورة 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، جوائزها الكاملة، خلال الحفل الختامي للمهرجان الذي أقيم بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بتونس، تحت شعار «نصرة فلسطين » وبمشاركة 289 عملا في مختلف المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية.

وبالنسبة لجوائز المسابقة الإذاعية الرئيسية، فقد فاز في مسابقة الدراما (الملحمية) بالمركز الأول « عنترة » من (الأردن) والمركز الثاني: «ملحمة سلوت » من سلطنة عمان، وفي مسابقة البرامج الثقافية (أدب الشباب) فاز بالجائزة الأولى برنامج حلم الشابة عربية (قطر)، الجائزة الثانية من نصيب برنامج « ميتابوك » (تونس).

وفيما يتعلق بمسابقة حملة التوعية ( العنف في الوسط المدرسي ) فازت فلسطين بالمركز الأول حملة العنف المدرسي، أما الجائزة الثانية فكانت مناصفة بين « الأم المكلومة » من الجزائر / « لا تستسلم » من السعودية.

وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة البرامج الصحية (الصحة النفسية) برنامج « استشارة نفسية في زمن الحرب » فلسطين،أما الجائزة الثانية ففاز بها برنامج « صحتنا » من سلطنة عمان، فيما يتعلق بجوائز برامج الأطفال (أطفال الموبايل) فاز بالجائزة الأولى برنامج « خارج نطاق الخدمة » من قطر والجائزة الثانية فاز بها برنامج « الشاشات والهواتف الذكية مغناطيس العقول الصغيرة » من الجزائر.

وفاز بجائزتي البرامج التربوية (التسرب الدراسي) كل من « مهر الضياع » الجزائر، « مشتبه وغير متشابه » من سلطنة عمان، وفيما يتعلق بجوائز البرامج العلمية (نوابغ العلوم)، فاز بالجائزة الأولى « حاسوبان وعقل مفكر » من تونس، فيما كانت الجائزة الثانية من نصيب مصر برنامج « ملك القلوب ».

وفيما يخص المسابقة الإذاعية الموازية، فاز برنامج « خارقون » من (تونس) بالجائزة الأولى ضمن برامج المنوعات وحصد الجائزة الثانية برنامج من (سلطنة عمان)، وفيما يتعلق بجائزتي البرامج الصحية (الصحة العائلية)، فاز برنامج « فيتامين » من (الإمارات العربية المتحدة)، برنامج « الحياة الصحية » من (سلطنة عمان)، وذهبت جائزة المركز الأول بالبرامج الاجتماعية ( بر الوالدين ) لبرنامج « ولا تقل لهما أف » السودان) والجائزة الثانية فاز بها برنامج « من القلب » من (الإمارات ).

وفازت الصين بالجائزة الأولى ضمن مسابقة البرامج الاقتصادية ( المبادرات الخاصة ) ببرنامج « الشباب روح النهضة الريفية »، وحصدت تونس المركز الثاني ببرنامج « المبادرات الخاصة »، وبالنسبة للحملات التوعوية ( الماء ) فاز بالجائزة الأولى « وجعلنا من الماء كل شيء حي » (السودان)، الجائزة الثانية لحملة « بيئتنا أمانة » من (الإمارات ).

وفيما يتعلق بالمسابقة التلفزيونية الرئيسية.. مسابقة الدراما التلفزيونية التي تنقسم إلى الدراما الاجتماعية والكوميدية، فحصل مسلسل " أعلى نسبة مشاهدة" من مصر على الجائزة الأولى ضمن مسابقة المسلسلات الاجتماعية، والجائزة الثانية كانت من نصيب مسلسل "العربجي 2" من السعودية، بالنسبة لفئة المسلسلات الكوميدية، فاز بالجائزة الأولى مسلسل "أشغال شقة" من مصر، أما الجائزة الثانية مناصفة بين مسلسل « اش هذا » من المغرب / مسلسل « خالد نور وولده نور خالد » (مصر).

وفيما يتعلق بمسابقة البرامج التلفزيونية، فاز بالجائزة الأولى ضمن فئة الأفلام الوثائقية العامة "إرث في مقام الحجاز " من السعودية، أما الجائزة الثانية مناصفة بين « مدينة نيبو » من العراق/ « فيلم عبادة » من سلطنة عمان.

وفي مسابقة برامج المنوعات والسهرات الفنية فاز بالجائزة الأولى: « حفلة نغم يمني في باريس » من اليمن،و الجائزة الثانية فاز برنامج «فلسطين في القلب » من تونس، بالنسبة لجائزتي البرامج الثقافية والعلمية فكانت من نصيب برنامج « إتقان » من قطر، الثانية مناصفة بين «سدنة الرواية » من فلسطين، « الموعد » من الأردن.

وأما عن مسابقة الأفلام الوثائقية والتبادلات البرامجية التلفزيونية ( الأفلام الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية- برنامج في ربوع الوطن العربي - البرنامج الوثائقي) فاز بالجائزة الأولى: فيلم « جزء من النص المفقود » من الكويت، الجائزة الثانية لفيلم « غزة تحت القصف » من قطر.

وفيما يتعلق بمسابقة الأخبار التلفزيونية، فئة البرامج الحوارية فاز بالجائزة الأولى برنامج "رؤية السعودية 2030"، والجائزة الثانية كانت من نصيب برنامج "السطر الأخير" من الإمارات.

وفاز بالجائزة الأولى ضمن فئة التقارير الإخبارية مراسل الشهيد (فلسطين)، وحصدت الجائزة الثانية الهيئة الوطنية للإعلام المصرية عن تقارير ( التدخين وأضراره ).

وفيما يتعلق بالمسابقة التلفزيونية الموازية.. مسابقة الدراما التلفزيونية (المسلسلات الاجتماعية ) فاز بالجائزة الأولى مسلسل « صلة رحم » من (مصر)، الجائزة الثانية مسلسل « أغمض عينيك » من (سوريا).

وبالنسبة لمسابقة البرامج التلفزيونية (الأفلام الوثائقية العامة – برامج المنوعات والسهرات الفنية – البرامج الثقافية والعلمية) فاز بالجائزة الأولى فيلم " أقنعة وكنوز " من (الصين) والجائزة الثانية لفيلم « حواضر إسلامية » (الأردن).

وفازت دولة فلسطين بجائزتي مسابقة الأفلام الوثائقية والتبادلات البرامجية التلفزيونية ( الأفلام الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية- برنامج في ربوع الوطن العربي – البرنامج الوثائقي) بفيلمي « أرواح صغيرة » و« لهيب الثلاجات ».

وفيما يتعلق بمسابقة الأخبار التلفزيونية (البرامج الحوارية – التقارير الإخبارية) فذهبت الجائزة الأولى لتقرير « قصص نجاح حققها ذوو الإعاقة» (الأردن) الجائزة الثانية: فتيات على خط النار (فلسطين).

وحصدت تونس الجائزة الأولى في مسابقة الإعلام الجديد (إنتاجات توعوية في مجال البيئة والمناخ ) ببرنامج « مجرد سؤال الميكروبلاستيك »، أما الجائزة الثانية فاز بها برنامج "الزراعة في العراق وتحديات تغير المناخ " من ( العراق).

