بذكرى ميلاده.. محطات فى حياة المخرج خيري بشارة

تحل اليوم الموافق ٣٠ يونيو، ذكرى ميلاد المخرج خيري بشاره، والذى يعد من أبرز المخرجين المصريين، على مستوى السينما، وقدم أيضاً تاريخ على مستوى الإخراج الدرامى.

البداية مع الفن

عشق المخرج خيري بشاره الفن منذ صغره، لذلك قام بالدراسة فى المعهد العالي للسينما، وبعد أن تخرج بدأت رحلته ولكن ليس على مستوى السينما أو الدراما، ولكن بالافلام التسجيلية، وظل يعمل فى ذلك الخط الإخراجى، حتى توجه إلى السينما.

البداية مع السينما

بعد رحله من الأفلام التسجيلية، توجه المخرج خيري بشاره إلى السينما، وكان يتميز بطابع خاص فى الاخراج، وكانت التفاصيل هى البطل الحقيقي فى كل مشهد، مهما كان حجم النجم فى العمل، وإرتبط الجمهور بطبيعة أعماله الفنية، ليقدم العديد من الأفلام السينمائية فى مشواره الفنى.

الإخراج الدرامى

لم يكتف خيري بشاره بالاخراج السينمائى ولكنه توجه إلى الدراما، وقدم عدد من المسلسلات التى تركت أثراً كبيراً فى قلوب الجماهير، وفى مسيرته الفنية أيضاً، وكعادته كان يظهر من خلال أعماله شخصية اخراجية مختلفة وبطابع خاص كما إعتاده الجمهور.

أبرز أعماله الفنية

قدم المخرج خيري بشاره العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، أبرز تلك الأعمال فيلم "العوامة ٧٠، الطوق والأسورة، يوم حلو ويوم مر، كابوريا، قشر البندق، ايس كريم فى جليم، إشارة مرور، حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، رغبة متوحشة"، وعلى مستوى الدراما قدم "مسألة مبدأ، ملح الأرض، ريش نعام، بنت اسمها ذات، الزوجة التانية، الطوفان".