السيسي: لم تصمت مصر بالفعل قبل القول عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية تعمل بكل طاقتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها، واستصلاح الصحراء بملايين الأفدنة، وتحسين الصحة والتعليم بما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد الطرق وشبكات الطاقة والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع خطوط الدولة بوسائل مواصلات متنوعة سريعة وحديثة.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة أذاعتها القاهرة الإخبارية: شعب مصر الأبي لا يخفى عليكم ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة، فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة التي غاب فيها ضمير الإنسانية، وصمت عنها المجتمع الدولي، وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين، كان موقف مصر نبيلًا وشريفًا ووطنيًا.

وتابع: لم تصمت مصر بالفعل قبل القول عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتي من قوة وعزم، وكذلك صمدت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير، وأسمعت صوتها واضحًا جليًا حماية لأمنها القومي، ومنعًا لتصفية الحق الفلسطيني.