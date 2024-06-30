تطبيق Rutube الروسي يعود لمتجر تطبيقات آبل من جديد

أعلن القائمون على خدمة "Rutube" الروسية لمشاهدة الفيديوهات أن تطبيق الخدمة بات متاحا من جديد في متجر App Store بعض أن حظر لبعض الوقت وفقا لما نشرته مجلة فيدوموستي الروسية .

ذكرت الصفحة الرسمية للخدمة فى بيان لها عبر صفحات التواصل الاجتماعى (تليغرام) يفيد بعودة الخدمة لتطبيق Rutube ليظهر في متجر تطبيقات App Store التابع لشركة آبل والمخصص للأجهزة المحمولة التي تعمل بأنظمة iOS بعد أن حظر لبعض الوقت.

ولاحظ بعض الصحفيين أن التطبيق اختفى من متجر تطبيقات آبل في 17 يونيو الجاري، وأشارت الخدمة الصحفية لـ Rutube حينها أن التطبيق تم حظره مؤقتا وأن الشركة المسؤولة عنه تعمل على حل المشكلة.

ويعتبر موقع "Rutube" اليوم من بين أهم المواقع الموفرة لخدمات مشاهدة الفيديوهات ومنافسا أساسيا لـ"يوتيوب" وفي ديسمبر الماضي أشار ألكسندر جاروف، المدير التنفيذي لشركة Gazprom-Media المسؤولة عن الموقع إلى أن جمهور الموقع ازداد بشكل ملحوظ، وبات يستخدمه 5 ملايين شخص يوميا.