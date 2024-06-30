سول: مبيعات السيارات المستوردة تسجل أدنى مستوياتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024

أعلنت الجمعية الكورية للسيارات والتنقل والجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها ودائرة الجمارك، اليوم الأحد، أن مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام سجلت أدنى مستوى لها في خمس سنوات، حيث بلغت مبيعات السيارات المستوردة 102،957 وحدة خلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام.

وأضافت الجمعية الكورية - في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن مبيعات السيارات المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى سجلت أدنى مستوى لها منذ عام 2019 عندما بلغت المبيعات 96،494 وحدة، وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 عندما بلغ الرقم 105،778 وحدة، انخفضت المبيعات بمقدار 9،284 وحدة.. مشيرة إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، سجلت مبيعات السيارات المستوردة أكبر عدد والتي بلغت 129،535 وحدة خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021.

وأوضحت أن قيمة واردات السيارات من الخارج سجلت هذا العام 5 مليارات و623 مليونا و460 ألف دولار أمريكي، وهذا أسوأ أداء منذ أن سجلت 4 مليارات و882 مليونا و660 ألف دولار في عام 2020، وبالمقارنة مع 7 مليارات و25 مليونا و830 ألف دولار في العام الماضي، حيث تراجعت القيمة بمقدار 1.4 مليار دولار تقريبا.

يذكر أن انخفاض عدد السيارات المستوردة وقيمة واردات السيارات هذا العام يرجع أساسا إلى مشكلة التوريد بسبب "أزمة البحر الأحمر" الناجمة عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.