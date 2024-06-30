دراسة حديثة تكشف أهمية تناول القهوة وتأثيرها على الصحة العامة

أفادت العديد من الدراسات بأن فنجان القهوة الصباحي لا يوقظك طوال اليوم فحسب، بل يعطي أيضا دفعة لمليارات من الميكروبات النافعة الموجودة في جهازك الهضمي وأن تناولها قد تؤثر بشكل إيجابي على (بكتيريا الأمعاء)، ما يؤدي إلى صحة عامة أفضل وحتى حياة أطول وفقا لما نشرته مجلة Nutrients الطبية .

وتقول خبيرة التغذية نيكولا شوبروك : إن الميكروبيوم تحتوى على جحافل من أنواع البكتيريا الجيدة التي تعمل بشكل جماعي وفردي لتحسين صحتنا مما يؤثر على إدارة الوزن والصحة العقلية

ويعمل الكافيين نفسه كمنشط ما يزيد من عدد البكتيريا المفيدة في الأمعاء وكلما زاد التنوع في جهازك الهضمي.

وأظهرت نتائج دراسة نشرت عام 2023 أن ثراء الميكروبيوم يكون أعلى لدى شاربي القهوة المنتظمين الذين لديهم أعداد متزايدة من بكتيريا المفيدة التي يعتقد أن لها آثار وقائية ضد تليف الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية)ومستويات أقل من بكتيريا Erysipelatoclostridium الضارة والتي تسبب مشاكل في القناة الهضمية وتحتوي القهوة أيضا على مركبات نباتية تسمى البوليفينول وهي فئة من المركبات الموجودة بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية مثل الفاكهة والخضروات والأعشاب والتوابل والشاي والشوكولاتة الداكنة والنبيذ.

وأن البوليفينول يعمل كمضاد للأكسدة مضاد للالتهابات ويمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تحييد الجذور الحرة الضارة والمواد الكيميائية التي تدمر الخلايا.

وأظهرت الدراسة أيضا أن الكافيين مفيد للأمعاء، حيث يحفز القولون ويؤدي إلى حركات الأمعاء المنتظمة.