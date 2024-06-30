بكين: ارتفاع أرباح خدمات البرمجيات والتكنولوجيا 16.3% خلال أول 5 أشهر في 2024

سجلت صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين نموا مزدوج الرقم على أساس سنوي، من حيث الإيرادات والأرباح في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية- في بيان، اليوم /الأحد/، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- أن إجمالي أرباح القطاع قفز بنسبة 16.3%، على أساس سنوي ليصل إلى 575.6 مليار يوان (حوالي 80.77 مليار دولار أمريكي) خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 11.6% لتصل إلى 4.93 تريليون يوان.

وأضافت أن إجمالي إيرادات القطاع الفرعي لخدمات تكنولوجيا المعلومات زادت بنسبة 12.9%على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 3.33 تريليون يوان، وهو ما يمثل 67.5 % من إجمالي إيرادات الصناعة، موضحة أن الإيرادات المجمعة لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة ارتفعت بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 514.3 مليار يوان.

وكشفت البيانات أيضا أن الإيرادات من منتجات البرمجيات وكذلك منتجات وخدمات أمن المعلومات زادت بنسبة 9.2 % و8.5 %، على التوالي، على أساس سنوي.