"صحة مطروح": مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض بالمحافظة

صرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، بأن المديرية تكثف نشاطها في مجال مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض في إطار الجهود المبذولة فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية والحماية من الأمراض لتوفير المناخ الصحى الآمن للمواطنين، وتزامناً مع الموجه الحارة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، ان فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بمطروح، نفذت برنامج المقاومة لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد، بمواتير الرش الأرضية، والذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة.

وكيل صحة مطروح: نشاط مكثف لإدارة مكافحة ناقلات الأمراض



وأكد وكيل صحة مطروح أن فريق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض؛ قام بأعمال مكافحة الذباب البالغ والبعوض البالغ باستخدام أجهزة الضباب الحراري بمنطقة الكيلو 4، كما تم عمل لمكافحة أرضية للقضاء على يرقات البعوض ويرقات الذباب باستخدام مواتير الرش بالمنطقة الطبية والشارع الجديد.

هذا بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل، بالإضافة إلى أعمال التصنيف الحشري للحفاظ على المواطنين من انتشار الملاريا والفلاريا، مع الإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتجنب انتشار الأمراض المعدية.

وأفاد "سالم" أن إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وفريق العمل بالإدارة بصدد تكملة الخطة المبرمة لأعمال مكافحة ناقلات الأمراض بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح.

وكيل صحة مطروح يشكر إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة

وقدم وكيل صحة مطروح الشكر للدكتور أحمد عاطف مدير إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وفريق العمل بالإدارة، على جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بالمحافظة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الماضية، ومثمناً دورهم البارز في القضاء علي الطفيليات المعوية لطلبة المدارس، ومتابعة وعلاج حالات الملاريا والفيلاريا والليشمانيا، ومكافحة القواقع، وفحص وعلاج المجاري المائية المصابه، هذا بجانب دورهم في مكافحة ناقلات الأمراض، والاكتشاف والترصد الحشري، ومكافحة الحشرات والذباب والبعوض، بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت المختلفة والحيوية بالمحافظة خلال الفترة السابقة.