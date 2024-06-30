الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

يختتم فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري .

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير بإستاد مختار التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة بأحد فنادق القاهرة.

وعكف كولر على دراسة مباريات طلائع الجيش بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري.

وتعد مباراة الأهلي والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقي.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.