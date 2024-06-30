رئيس مدينة ملوي يقود حملة تفتيشية على الأسواق وتحرير 9 مخالفات

أجرى تاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، حملة رقابية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة اليوم الأحد، حيثُ تفقد رئيس المدينة مصنع لتصنيع الالبان والجبن، للوقوف على مدى الالتزام بالمواصفات الفنية والصحية وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

واسفرت الحملة عن تحرير 9 مخالفات تنوعت مابين (عدم وجود شهادة صحية ـ عدم اعلان عن اسعار ـ نظافة ) ذلك بالتعاون مع تموين المركز والمدينة ومباحث التموين والطب البيطرى، يأتى هذا فى اطار ضبط الأسعار، ومكافحة الجرائم التموينية بشتي صورها، والوقوف على مدى الالتزام بالاسعار وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم والذبح خارج المجازر،مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقا للصالح العام للمواطنين.

ووجه « تاج ابو سداح » ، باستمرار تنظيم الحملات التفتيشية المفاجأة، على الأسواق ومحلات الجزارة للوقوف على مدى التزام البقالين بالاسعار المقررة، والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر وعدم مخالفة القانون ، مشدداً على إلزام الجميع بإتباع النظام والقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لما يحققه من مردود إيجابي يستشعره المواطن خاصة في مجال التموين

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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