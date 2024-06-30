استجابة لشكوى المواطنين.. حملة نظافة مكبرة بعزبة بدوى في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المدن اليوم الاحد، بضرورة مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم ورفع المخلفات ونقاط التجمع بشكل دورى وسرعة التحرك والاستجابة الفورية لحل مشاكل المواطنين.

وفي هذا الإطار قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إن المواطن على رأس الأولويات لمنظومة العمل وأن الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المواطنين من الأمراض ومسبباتها.

وفي هذا السياق وجه رئيس مدينة المنيا بعمل حملة مكبرة لرفع التراكمات من عزبة بدوى للحفاظ على سلامة المواطنين من الأمراض حيث تم رفع ما يقرب من ٢٠ طن من المخلفات وجار المتابعة لرفع جميع التراكمات.

جاء ذلك بحضور وليد فرحان رئيس الحى ، ايهاب محمود سكرتير الحى ،ولاء سلامة مدير إدارة البيئة.

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