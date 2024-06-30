خبير تغذية يوضح أهمية تناول المرق وتأثيره على الصحة العامة

كشف البروفيسور ألفريد بوغدانوف عن أهمية تناول المرقة وأن إدراج المرق في النظام الغذائي اليومي يجلب الفائدة للصحة ويعد من مصدر المواد المغذية التى يحتاجها الجسم، وفقا لما نشرته مجلة pravda.ru .

واضاف : ان المرق تعتبر جزءا من إجمالي السوائل التي يتناولها الشخص في اليوم وهى لا يروي العطش فقط بل هو مصدر مهم للمواد المغذية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة.

ويقول: المرق ليس ماء للمرق خصائص كيميائية فريدة، يعتبر المرق أكثر من مجرد سائل: فهو منتج غذائي كامل يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.