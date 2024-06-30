إزالة 6 حالات تعد علي أراض زراعية المنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم الاحد بتنفيذ إزالة فورية ل٦ حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعيه بقرى المنيا، تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة لكافة أشكال التعدى للقضاء على البناء العشوائي.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن قرى تله ونزلة حسين والبرجايه تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ ازاله فورية ل٦ حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة ٧٠٢متر وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون دون استثناء أحد.

اشرف على الحملة محمود ابو كريشه ، هبة سيد نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ومحمد سميح ، محمود وفيق ، اشرف فرغلى رؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم.