من الخراب إلى الإصلاح.. إنجازات عديدة في ملفات التعليم والصحة والقضاء على العشوائيات في الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو.. وقائد عظيم يواصل المسيرة

يوافق، اليوم الأحد، الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، التي خرج فيها المصريون للشوارع والميادين على مستوى محافظات الجمهورية، لإنقاذ الدولة من سيطرة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، في ملحمة عظيمة حافظت على الهوية المصرية بعد أن حاولت الجماعة طمسها وخططت لتقسيم مصر ودمارها.

شهدت البلاد خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية على مدار عام كامل، حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار وأعمال العنف والفوضى والتخريب، وخاصةً بعد اكتشاف المصريين حقيقة هذه الجماعة ومخططها لإلحاق الضرر بالبلاد وإحداث التفرقة بين المواطنين، ولهذا قامت ثورة 30 يونيو 2013، ونزل ملايين المواطنين إلى الميادين للمطالبة برحيلهم من الحكم.

في ظل الفترة العصيبة التي مرت بها مصر خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية وبعد ثورة 30 يونيو 2013، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإخراج البلاد من النفق المظلم التي كانت عالقة به خلال هذه الفترة، بعد أن قام الشعب بتفويضه لتولي الحكم، وشهدت مصر طفرة حقيقية تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات والمجالات، الأمر الذي طال انتظاره منذ سنوات طويلة.

بدأت الدولة منذ عام 2014 وحتى الآن، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إقامة المشروعات القومية الضخمة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار، وتحلية المياه وتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المئات من محطات المياه بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحيتة وإنشاء الطرق والكبارى والأنفاق أيضًا، والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى في مختلف المجالات، وتطوير خدمات التعليم والصحة والإسكان، والحماية الاجتماعية.

خلال التقرير التالي، تستعرض «البوابة» بعض الإنجازات التي قامت بها الدولة للمواطنين على مدار 11 سنة بعد ثورة 30 يونيو 2013 في عهد الرئيس السيسي:

القضاء على العشوائيات

عملت الدولة على تطوير المناطق العشوائية والقضاء على المناطق غير الآمنة، وبناء مساكن مؤهلة ومفروشة بالكامل لسكانها، ونقل السكان في المناطق غير الآمنة إلى مساكن بديلة حديثة كاملة المرافق ومفروشة بالكامل، فضلًا عن إنشاء مجتمعات عمرانية ومدن جديدة، وعملت الحكومة على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن.

استهدفت خطة التطوير 22 مليون مواطن، أي ما يقرب 5 ملايين أسرة، بلغ إجمالى عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 351 منطقة، بها 242905 وحدات، تم تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة، و222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة، و74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636 وحدة، وكان إجمالى المناطق العشوائية الخطرة يبلغ 357 منطقة على مستوى الجمهورية على مساحة 160.8 ألف فدان، نسبة المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية 39% وتنتشر في 226 مدينة.

الصحة

بعد أزمة فيروس كورونا المستجد التي عانى منها العالم أجمع، وظهور اللقاحات المضادة، عملت الدولة المصرية على توفير اللقاحات للمواطنين مجانًا، كما قامت بتنفيذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية بإجمالى 6.1 مليار جنيه، وإنهاء قوائم انتظار علاج المرضى خلال 6 شهور بتكلفة مليار جنيه، وتأمين الاحتياطى الخاص بألبان الأطفال شبيهة لبن الأم بــ 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى افتتاح 32 مستشفى جديدا بجميع محافظات مصر.

كما قامت الدولة بافتتاح مستشفي سمنود الجديدة بمحافظة الغربية بتكلفة 115 مليون جنيه، وافتتاح 158 مركزا لعلاج فيروس سي، بعد أن كانت 58 مركزا فقط على مستوى الجمهورية للقضاء على الفيروس، واستحداث نظام مميكن لتسجيل بيانات مرضى «فيروس سي»، وتوصيل المراكز على شبكة واحدة ليحصل المريض على العلاج خلال أسبوع، والتأمين الصحي الشامل حيث وصل نصيب الفرد في التأمين الصحي لـ1200 جنيه.

حياة كريمة

حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المشروع الأضخم، إنجازات عظيمة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، حيث ساهمت في خفض معدلات الفقر وتحسين الخدمات الأساسية داخل القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، بما يحقق التنمية المستدامة، كما عملت المبادرة على التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وتعمل على تغيير حياة المواطنين للأفضل وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، والاهتمام بالريف المصري.

وصول المرأة لمنصة القضاء

في شهر مارس 2022، بدأ بتطبيق قرار تاريخي غير مسبوق في مجلس الدولة، وهو تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بناءً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بموجب هذا القرار تحضر القاضية ضمن تشكيل المحكمـة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لهن جميـع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيد مـن صقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.

التعليم

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات متنوعة، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة حكومية، وشهد تصنيف التايمز البريطانى زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة إلى 12 جامعة، فيما شهد تصنيف «شنجهاى» إدراج 16 جامعة مصرية فى مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميا في 54 تخصصا علميًا، وشهد تصنيف US News العالمي للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية.