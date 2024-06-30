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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 350 طن مخلفات صلبة بمدينة سمالوط في المنيا

رفع مخلفات صلبة
رفع مخلفات صلبة
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أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، انه تم رفع 350 طن مخلفات صلبة وقمامة من شوارع المدينة والقري التابعة لها اليوم الأحد في حملة نظافة مكبرة.

أكد الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية لقريتى قلوصنا وبنى خالد وأحياء شمال ووسط وجنوب المدينة.

وأوضح رئيس مركز سمالوط  أنه تم رفع مايقارب من 350 طن مخلفات صلبة وقمامةاليوم الأحد  حيث شملت الأعمال رفع كفاءة الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية بحى شمال وشرق وجنوب المدينة خلال فترتي العمل الصباحية .

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية قلوصنا برفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بجوار سور مركز شباب قلوصنا ومجمع مدارس قلوصنا ،كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية بنى خالد برفع كفاءة مستوى النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بقرية دير جبل الطير والطرق المؤدية إلى طريق قرية بنى خالدز

أكد رئيس مركز سمالوط  أن ذلك ياتى لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم. مشددا علي المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات  اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد.

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