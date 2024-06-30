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الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2024

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 30 يونيو 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3588 جنيه للبيع و 3600 جنيه للشراء. 
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3140 جنيه للبيع و 3150 جنيه للشراء. 
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو  2691 جنيه للبيع و 2700 جنيه للشراء. 
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2099 جنيه للبيع و 2106 جنيه للشراء. 

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25.12 ألف جنيه للبيع و 25.2 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2328 دولار للبيع و 2329 دولار للشراء. 
 

أسعار الذهب الذهب اليوم