أسعار الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2024

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 30 يونيو 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3588 جنيه للبيع و 3600 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3140 جنيه للبيع و 3150 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2691 جنيه للبيع و 2700 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2099 جنيه للبيع و 2106 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25.12 ألف جنيه للبيع و 25.2 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2328 دولار للبيع و 2329 دولار للشراء.

