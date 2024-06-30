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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يتابع منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة

منافذ بيع السلع بأسعار
منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بالمدن
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الأحد،استمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في إطار مبادرة “تخفيض الأسعار” .

وفي هذا السياق تابع الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط استمرار العمل بمنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، ومواصلة سير العمل بمنافذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد بجوار موقف المنيا بحى شمال المدينة.

وفي هذا الإطار تابع محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي، توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالمدينة والقرى بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار .

وأضاف رئيس مركز مطاي ، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعمة مستمر بالمدينة والقرى حيث تابع رئيس المركز منافذ بيع المواد الغذائية بالقري بالتعاون مع تموين مطاي. 

وأكد محمد عبد الغني، رئيس مركز  مطاي على المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية وتكثيف الحملات الرقابية من قبل إدارة التموين للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.

 

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اسعار مخفضة الأسواق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا رئيس مركز مطاي سمالوط