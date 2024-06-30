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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"المركز الوطني الأمريكي": العاصفة المدارية بيريل تتحول إلى إعصار

العاصفة بيريل
العاصفة بيريل
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قال المركز الوطني الأمريكي‭ ‬للأعاصير اليوم /الأحد/ إن العاصفة المدارية "بيريل" تحولت إلى إعصار، مضيفا أن الإعصار قد يشتد بسرعة.
وقال المركز، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية، إنه من المتوقع أن تجلب العاصفة رياحا مدمرة وعاصفة تشكل تهديدا على الحياة إلى جزر ويندوارد.
وأضاف المركز الوطني للأعاصير أن التحذير الخاص بالأعاصير والصادر لجزيرة بربادوس يظل ساري المفعول.

العاصفة المدارية بيريل إعصار