"المركز الوطني الأمريكي": العاصفة المدارية بيريل تتحول إلى إعصار

قال المركز الوطني الأمريكي‭ ‬للأعاصير اليوم /الأحد/ إن العاصفة المدارية "بيريل" تحولت إلى إعصار، مضيفا أن الإعصار قد يشتد بسرعة.

وقال المركز، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية، إنه من المتوقع أن تجلب العاصفة رياحا مدمرة وعاصفة تشكل تهديدا على الحياة إلى جزر ويندوارد.

وأضاف المركز الوطني للأعاصير أن التحذير الخاص بالأعاصير والصادر لجزيرة بربادوس يظل ساري المفعول.