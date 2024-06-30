قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم /الأحد/ إن العاصفة المدارية "بيريل" تحولت إلى إعصار، مضيفا أن الإعصار قد يشتد بسرعة.
وقال المركز، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية، إنه من المتوقع أن تجلب العاصفة رياحا مدمرة وعاصفة تشكل تهديدا على الحياة إلى جزر ويندوارد.
وأضاف المركز الوطني للأعاصير أن التحذير الخاص بالأعاصير والصادر لجزيرة بربادوس يظل ساري المفعول.
العالم
"المركز الوطني الأمريكي": العاصفة المدارية بيريل تتحول إلى إعصار
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قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم /الأحد/ إن العاصفة المدارية "بيريل" تحولت إلى إعصار، مضيفا أن الإعصار قد يشتد بسرعة.
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم /الأحد/ إن العاصفة المدارية "بيريل" تحولت إلى إعصار، مضيفا أن الإعصار قد يشتد بسرعة.