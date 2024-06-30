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الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 30 يونيو 2024

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 30 يونيو 2024، الموافق ذكرى ثورة 30 يونيو.
واعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية اليوم الأحد بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.96 جنيه للشراء و 48.1 جنيه للبيع.
 وسجل سعر الدولار في بنكي (مصر، والأهلي المصري) نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع، في بنوك (التجاري الدولي CIB ، و المصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، والاستثمار العربي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والاسكندرية، وفيصل الإسلامي ، والمصري الخليجي، وHSBC، والقاهرة، والعربي الافريقي، والأهلي المتحد).
وسجل سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول، والعقاري المصري العربي) نحو 47.91 جنيه للشراء و 48.01 جنيه للبيع.
وسجل الدولار نحو 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع، في بنكي (قناة السويس، و البركة).
وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع. 

الدولار اليوم اسعار الدولار