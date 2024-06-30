"قومي المرأة" بالمنيا ينظم ندوة حول أثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل بالمنيا ندوة - بعنوان اثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع وذلك بمصنع جيزة شمال الصعيد بالمنيا الجديدة.

حاضرت بالندوة الدكتورة نجاح التلاوي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة المنيا وتريزا سلامه ترياق - رئيس صندوق إعانات الطوارئ للعمال وعضو باللجنة الفنية بوحدة المساواة، بصفتهم أعضاء بوحدة المساواة.

وتناولت الندوة التوعية بالقرارات ٤٣ ؛٤٤لسنة ٢٠٢١ وتشجيع المرأة على التدريب على المهن المختلفة وتوجهها لسوق العمل والانخراط فيه لتمكينها فى كافة مجالات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لما لذلك اثر على تنمية المجتمع وتقدمه.

كما تناولت الندوة ايضا مفهوم العنف والتحرش وكيف تحمى المرأة نفسها من هذه الجرائم وتمت توعيتها بالطرق التى تتخذها لمواجهة هذا الأمر.

جدير بالذكر أن قوام العاملين بالمصنع ٢٠٠٠ موظف منهم ١٨٨٥ عاملة بالمصنع، والمصنع لديه صندوق للشكاوي وايميل لحل مشكلاتهم الإدارية أو اي شكل من أشكال العنف داخل المصنع.

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