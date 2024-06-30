اليوم.. طقس حار رطب والعظمي بالقاهرة 35 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود اليوم الاحد ، طقس حار رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الاحد ، نشاط رياح علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى تتراوح بين 65 الي 80 % للعظمي ومن 25:60% للصغري.

بالاضافة الي اضطراب الملاحة علي الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وحركة الاموج من 1.5:2.5 متر وسرعو الرياح من40: 50 كم/س.

درجات الحرارة اليوم

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 29 درجة .