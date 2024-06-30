استقرار الحالة المرورية على الطرق والمحاور السريعة في القاهرة والجيزة

شهدت الحالة المرورية اليوم الأحد 30 يونيو، حالة من الاستقرار حتى الآن على كافة الطرق والمحاور السريعة والصحراوية، بدون وجود مؤثرات أو بلاغات لغرف عمليات الإدارة العامة للمرور على كافة الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة، وكذا استقرار الحالة المرورية على الطريق الدائري بكامل قطاعاته.

حالة المرور على المحاور الكبرى

وتشهد حالة المرور اليوم على الطرق والمحاور في القاهرة، حيث يشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى الآن بدون وجود مؤثرات على الحركة المرورية، وذلك بمناطق الزمالك ووسط العاصمة وأيضا مناطق رمسيس وصولا إلى مناطق غمرة وحتى مدينة نصر، مع استقرار الحالة المرورية على كوبري 15 مايو وطريق صلاح سالم.

الحالة المرورية في القاهرة

أيضا تستقر الحالة المرورية اليوم على الطرق في القاهرة، حيث تشهد حالة المرور استقرار على طريق الأوتوستراد وأيضا طريق كورنيش النيل من حلوان والمعادي وصولا إلى مصر القديمة وماسبيرو، مع استقرار الحالة المرورية بمناطق وسط البلد وكذلك الكباري والمحاور الجديدة في القاهرة، وسيولة مرورية بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة.

حالة المرور في الجيزة

وعن حالة المرور اليوم في الجيزة تستقر الحالة المرورية على الطرق والميادين في الجيزة، حيث تستقر حركة المرور على شارعي الهرم وفيصل، مع استقرار الحالة المرورية على محور صفط اللبن وكذا طريق كورنيش النيل وشارع البحر الأعظم وأيضا شارع النيل السياحي، وكذلك استقرار الحالة المرورية على شارع التحرير في الدقي وشارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية في المهندسين.

الحالة المرورية على الطرق السريعة

وتشهد حالة المرور اليوم حالة من الاستقرار التام على الطرق الصحراوية والسريعة، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وأيضا على طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي بالنسبة للمسافرين من وإلى القاهرة، كما تستقر حالة المرور على طريق الفيوم الصحراوي، وطريق المنصورة.

حالة المرور على الطرق الصحراوية

وتستقر حالة المرور اليوم الأحد على طريق بلبيس - الشرقية، وطريق أسيوط الصحراوي الغربي ، وأيضا على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، بالإضافة إلى استقرار حالة المرور على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق رأس غارب - الزعفرانة - الغردقة، وأيضا طريق القصير - مرسى علم و طريق قنا - سفاجا، وطرق جنوب سيناء.

حالة المرور على الطريق الدائري

كما تستقر حالة المرور اليوم على الطريق الدائري بمناطق السلام والمرج ومؤسسة الزكاة، مع استقرار الحالة المرورية في التقاطع مع طريق الإسكندرية الزراعي وكذا مناطق مسطرد والقومية العربية وصفط اللبن في الجيزة، مع استقرار الحالة المرورية على محور المريوطية ومناطق المنيب والكونيسة، مع استقرار الحالة المرورية على مناطق كورنيش المعادي والبساتين وتقاطع طريق الاوتوستراد وأيضا مناطق القطامية وصولا إلى القاهرة الجديدة.