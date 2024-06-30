فلسطين.. دبابات الاحتلال تتوغل في حي الشجاعية بقطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية اليوم الأحد، عبر حسابها على "إكس"، بتوغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، حاصرت قوات الاحتلال العائلات في محيط مسجد الشهداء وسط إطلاق نار كثيف.

وفي مخيم البريج، قصفت قوات الاحتلال منزلًا ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين.

في سياق متصل، شهدت بلدة الخضر جنوب بيت لحم مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، وفقًا لوكالة "وفا". اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "التل" في البلدة القديمة، حيث أطلقت قنابل الغاز والصوت.

يأتي هذا في سياق استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.