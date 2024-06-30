مصرع شخصين وإصابة طفل في حادث تصادم بالمنيا

فى حادث مأساوى لقى مسن وابنه مصرعهما اثر حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة بالمنيا حيث استقبلت مستشفى سمالوط التخصصى، شمال المنيا، في الساعات الاولى من صباح اليوم، جثامين مسن ونجله لقيا مصرعهما في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة اخرى، وتحرر محضر بالواقعة .

والبداية، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة بدراجة بخارية، ناحية قرية التوفيقية، واسفرت عن مصرع مسن ونجله في العقد الثالث من عمرة، واصابه نجله طفل.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية لمحل الواقعة، وبالمعاينة والفحص ، تبين مصرع مسن يدعي " شعبان شحاته " 60 عام ونجله محمد " 35 عام واصابة نجله طفل صغير باشتباه ارتجاج .

هذا وتم ايداع الجثامين بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصى، وانتدبت النيابة العامة الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي، والذي اثبت عدم وجود شبهه جنائية فى الوفاة وان الوفاة نتيجة حصول نزيف بالمخ. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .