كوبا أمريكا 2024| منتخب تشيلي يتعادل مع كندا ويودع البطولة

سقط منتخب تشيلي في فخ التعادل السلبي مع كندا، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب إنتر& كو ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، لكنه شهد حالة طرد في صفوف منتخب تشيلي، حينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه جابرييل سوازو في الدقيقة 27، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب تشيلي الوصول إلى مرمى كندا، ولكن النقص العددي أثر على قدراته الهجومية.

منتخب كندا يتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

وبهذا التعادل، تأهل منتخب كندا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024 لأول مرة تاريخيًا، وذلك حينما رافق منتخب الأرجنتين متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.

منتخب تشيلي يودع كوبا أمريكا 2024

وبذلك أيضًا، ودع منتخب تشيلي منافسات كوبا أمريكا 2024، بعدما فشل في تحقيق الفوز في 3 مباريات خاضها.

وبتلك النتيجة، احتل منتخب كندا وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 4 نقاط، بينما جاء منتخب تشيلي ثالثًا وفي رصيده نقطتين فقط من تعادلين وهزيمة.