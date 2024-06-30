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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| منتخب الأرجنتين يفوز على بيرو ويحقق العلامة الكاملة

مباراة الأرجنتين
مباراة الأرجنتين ضد بيرو
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فاز منتخب الأرجنتين، اليوم الأحد، على بيرو بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هارد روك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

شهدت مباراة الأرجنتين ضد بيرو، غياب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ بسبب الإصابة التي لحقت به أمام تشيلي في المباراة الماضية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم استحواذ رفاق ميسي على الكرة والمحاولات العديدة على مرمى منتخب بيرو.

وفي الشوط الثاني، افتتح لاوتارو مارتينيز التهديف في الدقيقة 47 من صناعة أنخيل دي ماريا، وذلك قبل أن يهدر لياندرو باريديس لاعب منتخب راقصي التانجو، ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وعاد لاوتارو مارتينيز مجددًا وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 86، ليفوز منتخب الأرجنتين على بيرو بنتيجة 2-0.

كوبا أمريكا 2024

وكان منتخب الأرجنتين، حسم تأهله إلى دور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2024، بعد فوزه على كندا وتشيلي.

وبهذا الفوز، حقق منتخب الأرجنتين العلامة الكاملة في مجموعته الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما تجمد رصيد منتخب بيرو عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير ليودع البطولة.

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