طلب إحاطة لوزير التعليم بسبب صعوبة امتحان الفيزياء

كشفت النائبة مرڤت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، عن تقدمها اليوم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم في شأن الشكاوى الواسعة النطاق من طلاب الثانوية العامة في امتحان مادة الفيزياء.

وأشارت النائبة في طلب الإحاطة الموجه لوزير التعليم، إلى الشكوك حول وجود أخطاء في وضع الأسئلة مما يستلزم مراجعة اختيار واضعي الامتحانات وفتح تحقيق لمعالجة أي آثار ناتجة عن أي خطأ ثبت حدوثه لطمأنة المواطنين ومنع التكرار.



كان الدكتور رضا حجازى، سبق وأن أكد أنه أصدر توجيهات إلى اللجنة الفنية المتخصصة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، وذلك بعد تلقي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شكاوى طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان الفيزياء التي تداولها الطلاب على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.