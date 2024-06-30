بالمستندات.. «تقصي الحقائق» في حريق استاد الإسكندرية تؤكد أحقية بيراميدز بنقاط مباراة سموحة

أثبت تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمحافظة الإسكندرية، أن ما حدث في لقاء سموحة وبيراميدز في الدوري هو مشكلة بالكهرباء وليست متعلقة بالحريق، وأن المشكلة معروفة قبل انطلاق المباراة بأكثر من نصف ساعة ولم يتحرك أحد لحل المشكلة.

وأعدت اللجنة تقريرا مفصلا عن أحداث مباراة سموحة وبيراميدز وأسباب إلغائها.

تقرير هيئة لجنة تقصي الحقائق:

أنه أثناء وجود الفني تبين وجود فصل في محول ٥٢٠ بتمام الساعة ٦:٣٠ مساء وقام بالاستعانة بإدارة الشبكات الخاصة بشركة الكهرباء وبعد القياس وجد ارتفاعا في الجهد وطلب الاستعانة بإدارة التشغيل ولم يحضر أحد، وبسؤالهم عن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت بها شركة الكهرباء لخفض الجهد المرتفع أفاد بأنه سوف يكون في معدله الطبيعي من تلقاء نفسه وفي الساعة الثامنة ونصف مساء سمعنا إنذار الحريق المركزي ودخان كثيف خارج من الغرفة وقمت بفتح الغرفة بالمفتاح الخاص بها وتدافع خلفي رجال الدفاع المدني الموجودين بالاستاد في ذلك التوقيت وكانت الرؤية منعدمة بسبب الدخان الكثيف المتصاعد من الغرفة وتم استخدام طفايات الحريق، وتم فصل الكهرباء وتم السيطرة على الدخان بالكامل في غضون ۱۲ دقيقة.

علما بأنه لم تلاحظ أي مصدر للهب أو الحريق وشاهدنا أجهزة التكييف منصهرة وتم المرور على الغرفة تبين تشغيل أجهزة التكييف والشفاط والحجرة حرارتها عادية وذلك في تمام الساعة ٧:٤٥ مساءًا قبل الانتهاء من الشوط الأول وعليه فإن الفترة من المرور وحدوث الدخان حوالي نصف ساعة وهذه الفترة تكفي لحدوث الحريق.

اتفقت اللجنة بكامل أعضائها على الآتي:

قيام السادة المعنيين إستاد الإسكندرية والحماية المدنية باتخاذ كافة الإجراءات بالإمكانيات المتاحة لديهم ووجود نقطة حريق قريبة من الموقع أدى إلى السيطرة على الموقف دون حدوث تفاقم المشكلة في غضون مدة قصيرة حوالي ١٢ دقيقة.

إن السبب الرئيسي الذي أدى إلى الحادث في ارتفاع درجة الحرارة بغرفة الكهرباء والتي قد تكون حدثت بسبب العوامل الخارجية الآتية:

ارتفاع درجة حرارة الجو بصفة عامة في فصل الصيف.

عدم استقرار الجهد الكهربائي للتيار الكهربائي الداخلي للاستاد مرا مقدس شرکت بكهرباء على ذمة الله تقادم

مكونات غرفة الكهرباء وعدم وجود الصيانة الدورية لها منذ تركيبها بعام ۲۰۱۹ حتى تاريخه

للأسباب المذكورة عاليه من مديرية الشباب والرياضة

عدم الصيانة الدورية لنظام إطفاء الحريق التلقائي الذاتي

التوصيات:

اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة التعاقد مع إحدى شركات الصيانة المتخصصة في الأعمال الكهربائية لإصلاح التلفيات.

تكليف مديرية الشباب والرياضة بمخاطبة الجهات المعنية والشركة المعدة لموافاتنا بمخطط تفصيلي لمنظومة الجهد والحريق باستاد الاسكندرية

إضافة منظمات جهد للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي الداخلي للاستاد

الكشف على كافة غرف لوحات توزيع الكهرباء الداخلية بالاستاد لتلافي تكرار المشكلة.

إنشاء غرفة تحكم مركزية لمراقبة حالة الغرف من حيث درجة الحرارة والتيار الكهربائي ونظام الحريق.

ومن واقع تقرير الاستاد يتبين أن ما حدث هو مشكلة كهرباء تسببت في الحريق ما يترتب معه تطبيق اللائحة ومسئولية نادي سموحة ما حدث ومنح بيراميدز نقاط اللقاء واعتباره فائزا بهدفين دون مقابل.