كوبا أمريكا 2024| ألفونسو ديفيز VS أليكسيس سانشيز.. تشكيل مباراة كندا وتشيلي

أعلن جيسي مارش، المدير الفني لمنتخب كندا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة تشيلي، في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب كندا، اليوم الأحد، تشيلي على ملعب إنتر& كو ستاديوم، في لقاء ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يقود ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني تشكيل منتخب كندا أمام تشيلي، ليشارك في المباراة الثالثة على التوالي في كوبا أمريكا 2024.

يحتل منتخب كندا وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب تشيلي ثالثًا بنقطة وحيدة.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

تشكيل منتخب كندا لمواجهة تشيلي

حراسة المرمى: كريبو

خط الدفاع: جونستون - بومبيتو - كورنيليوس - لاريا

خط الوسط: أوسوريو - إيوستاكويو - شافلبيرج - ألفونسو ديفيز

وفي الهجوم: جوناثان دايفيد - سايل لارين.

كما أعلن ريكاردو جاريكا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، التشكيل الأساسي الذي به كندا، في المواجهة الحاسمة التي تحدد المتأهل الثاني لربع نهائي كوبا أمريكا 2024 مع الأرجنتين.

يقود المخضرم أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل منتخب تشيلي، ليواصل مشاركته أساسيًا مع منتخب بلاده.

تشكيل منتخب تشيلي لمواجهة كندا

حراسة المرمى: أرياس

خط الدفاع: إيسلا - ليتشنوفسكي - مورفيان - سوازو

خط الوسط: نونيز - إيشيفيريا - أليكسيس سانشيز

وفي الهجوم: أوسوريو - فارجاس - دافيلا.