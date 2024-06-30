بمناسبة 30 يونيو.. رئيس «الرعاية الصحية» بالسويس يتفقد المجمع الطبي ويرفع حالة الطوارئ

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، رئيس هيئة الرعاية الصحية بالسويس، عددا من الأقسام المختلفة، بمجمع السويس الطبي بمنطقة ٢٤ أكتوبر، للتأكد من جاهزية الأطقم الطبية لأي طوارئ.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بالمرور الميداني المكثف على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل للاطمئنان على سير العمل والتأكد من استعدادات التأمين الطبي للاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

وشمل المرور الميداني تفقد الأقسام المختلفة بمجمع السويس الطبي للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى به، وخاصة قسم الطوارئ، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، ومراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية، والطعوم والأمصال، والمخزون الاستراتيجي لهم، والتأكيد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتأمين جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وانعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة."