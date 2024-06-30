كوبا أمريكا 2024| تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة بيرو.. وموقف ميسي

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بيرو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب الأرجنتين، اليوم الأحد، بيرو على ملعب هارد روك، في لقاء ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يغيب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي عن مباراة الأرجنتين وبيرو؛ بسبب الإصابة التي لحقت به أمام تشيلي في المباراة الماضية.

وبالرغم من إصابته، إلا أن ميسي يجلس على مقاعد البدلاء، رفقة جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

يقود أنخيل دي ماريا تشكيل منتخب الأرجنتين أمام بيرو، ويعاونه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، وأليخاندرو جاراناتشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسم المنتخب الأرجنتيني تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، بعدما فاز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية على كندا وتشيلي.

يتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل منتخب بيرو الترتيب بنقطة وحيدة.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة بيرو

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: مونتييل - بيزلا - أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: لو سيلسو - باريديس - بالاسيوس

وفي الهجوم: أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - أليخاندرو جاراناتشو.