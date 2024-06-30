ads
الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كان بيغسل عربيته.. مصرع شخص غرقا في ترعة بطنطا

موقع البلاغ
موقع البلاغ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخص مصرعه غرقا في مياه ترعة أمام كورنيش السلطانة في نطاق قسم ثان طنطا، أثناء قيامه بغسيل سيارته على الطريق.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطار ببلاغ الأهالي بوقوع شخص في مياه ترعة بكورنيش السلخانة بنطاق قسم ثان طنطا أثناء قيامه بملئ جردل مياه لغسيل سيارته بجانب الطريق.

انتقلت قوات أمنية من قسم ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد جمعة، وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف لموقع البلاغ لمحاول انتشال الجثمان بعد أن جرفه تيار المياه.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كورنيش السلطانة طنطا الإنقاذ النهري قسم ثان طنطا مصرع شخص غرقا مصرع شخص