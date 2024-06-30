كان بيغسل عربيته.. مصرع شخص غرقا في ترعة بطنطا

لقي شخص مصرعه غرقا في مياه ترعة أمام كورنيش السلطانة في نطاق قسم ثان طنطا، أثناء قيامه بغسيل سيارته على الطريق.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطار ببلاغ الأهالي بوقوع شخص في مياه ترعة بكورنيش السلخانة بنطاق قسم ثان طنطا أثناء قيامه بملئ جردل مياه لغسيل سيارته بجانب الطريق.

انتقلت قوات أمنية من قسم ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد جمعة، وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف لموقع البلاغ لمحاول انتشال الجثمان بعد أن جرفه تيار المياه.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.