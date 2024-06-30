فلسطين.. الاحتلال يحاصر عائلات بمحيط مسجد الشهداء في حي الشجاعية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن آليات الاحتلال حاصرت عائلات في محيط مسجد الشهداء في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وذلك في ظل إطلاق نار كثيف تشهده المنطقة.

ومساء أمس السبت، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "التل" بالبلدة القديمة من الخضر، حيث تصاعدت حدة المواجهات، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وانتهاكاتها واقتحاماتها المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.