مفاجأة فى تقرير الراحلين عن الأهلي بالميركاتو الصيفى

الراحلين عن الأهلي، يعكف «كولر» خلال الأيام المقبلة على دراسة ملف اللاعبين الراحلين في الميركاتو الصيفي، حيث من المنتظر أن يُقدم تقريرًا مُفصلًا للجنة التخطيط التي بدورها ستعرضه على «الخطيب»، المشرف على ملف كرة القدم بالنادي لدراسته.

واستقر «كولر» على ملف الراحلين بالميركاتو الصيفى بشكل كبير وحدد عدد من اللاعبين، أبرزهم: كريم الدبيس، مصطفى مخلوف، طاهر محمد طاهر، التونسي محمد الضاوي «كريستو»، خالد عبد الفتاح، محمود متولي، كريم وليد «نيدفيد»، الفرنسي أنتوني موديست، في ظل عدم حاجة الفريق لخدماتهم في الفترة المقبلة وسيكون هؤلاء ضمن الراحلين عن الأهلي بالميركاتو الصيفى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه النية للموافقة على احتراف محمد الشناوي في الدوري السعودي بعدما تلقى النادي عرضًا من الوحدة السعودي في الفترة الأخيرة، كما أن «كولر» لا يُمانع رحيل المالي أليو ديانج، الذي تلقى عدة عروض مؤخرًا إلى جانب الجنوب إفريقي بيرسي تاو أيضًا وتم وضع الثنائي ضمن ملف الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يختتم الفريق الأول لكرة القدم تدريباته، مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدوري الممتاز.

ويسعى «كولر» خلال التدريبات للتغلب على أزمة ضغط المباريات في الفترة الحالية، خاصةً أن الفريق يلعب كل 48 ساعة، وهو أمر يُهدد اللاعبين بالإصابات والإجهاد، حيث وضع الجهاز الفني برنامجًا استشفائيًا للاعبين بعد كل مباراة لتجهيزهم للمباراة التالية.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

كان الأهلي حقق فوزا صعبا على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف يوم الجمعة الماضي ليواصل الفريق الأحمر الانتصارات في الدوري الممتاز ويطارد بيراميدز المتصدر على قمة الدوري.

ويمتلك الأهلي 48 نقطة من 20 مباراة وله 5 مباريات مؤجلة بينما يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة من 25 مباراة بعد إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة بالدوري عقب اندلاع حريق في استاد الإسكندرية مع بداية الشوط الثاني وقرر الحكم محمد سلامة ميدو ألغاء المباراة في انتظار قرار لجنة المسابقات.