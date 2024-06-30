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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الانتهاء من إصلاح خط مياه قطر 600 مم بميدان فيني بالدقي وعودة المياه تدريجيًا.. صور

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أعلنت  محافظة الجيزة عن انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من أعمال إصلاح كسر خط المياه قطر ٦٠٠ مم بميدان فيني بالدقي، بحضور السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأوضحت الشركة إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق:" ميدان فينى بالدقى مع واجهة كورنيش النيل، مستشفى العجوزة حتى نفق الجلاء وميدان فيني".

يُذكر أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

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