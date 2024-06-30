استشاري الطاقة الكهربائية: نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة دول العالم تناشد مواطنيها بترشيد الاستهلاك

كلنا نعاني من انقطاع التيار الكهربي لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا، وقد بدأت خطة تخفيف الأحمال التي اتبعتها وزارة الكهرباء بداية من العشرة أيام الأخيرة من شهر يوليو 2023.

ورب ضارة نافعة، فانقطاع التيار الكهربي يجعلنا نفكر في ترشيد استهلاك الكهرباء وللعلم ترشيد استهلاك الكهرباء يعتبر ثقافة عامة موجودة في معظم دول العالم لتقليل فاتورة الكهرباء الشهرية وأيضًا لتقليل كمية الطاقة الكهربية المنتجة من محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري، وبالتالي تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل كمية الغاز الطبيعي الموردة لمحطات الكهرباء، وهذا يعني زيادة القيمة المضافة للغاز الطبيعي عن طريق استخدامه في مصانع الأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات.

قال المهندس أحمد الشناوي استشاري الطاقة الكهربية في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: "نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق ناشدت معظم دول العالم مواطنيها إلى ترشيد الكهرباء وذلك حفاظا على الشبكة الكهربية وإلا ستضطر إلى قطع الكهرباء بالتناوب على المشتركين لساعات محددة".

ولترشيد استهلاك الكهرباء يتم اتباع الخطوات التالية:

• بالنسبة للسخان الكهربائي توصيل الكهرباء قبل بداية الاستعمال بربع ساعه فقط لاغير وبعد الانتهاء من استعمال المياه الساخنة فصل التيار الكهربي عنه فورا استمرار الكهرباء موصلات للسخان الكهربي طوال اليوم استهلاك غير مبرر للطاقة الكهربية لأن المياه الساخنة بعد فترة زمنية تحتاج إلى التسخين مره اخري حتي لولم يتم استعمال المياه الساخنة فيقوم السخان الكهربي بالعمل مره أخرى وبالتالي استهلاك طاقة كهربية وهكذا على مدار اليوم مما يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء وايضا تقليل العمر الافتراضي للسخان الكهربي.

• ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية لعدم عمل جهاز التكييف لفترات طويلة وبالتالي ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية أيضا للمحافظة على الصحة العامة للأشخاص حيث أوضح الأطباء أن عمل جهاز التكييف على درجة حرارة مثل 18 و20 ضارة جدا بالجسم البشري.

• عدم استخدام المجفف في الغسالة الفول اتوماتيك والاحسن تعريض الملابس لأشعة الشمس وهذا صحيا افضل

• معايرة غلاية المياه حسب العدد المطلوب وعدم ملؤها بالكامل

• تشغيل الغسالة الكهربية بكامل حمولتها لاستهلاك الطاقة الكهربية المطلوبة مرة واحدة فقط وعدم تقسيم الملابس على مرتين أو ثلاثة

• تنظيف الثلاجة على فترات وإزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة

• عدم دخول الطعام الساخن الثلاجة فورا والانتظار قليلا حتى لا تعمل الثلاجه فتره اطول

• يفضل استخدام جهاز الميكرويف عن الفرن الكهربي نظرا لقصر المدة الزمنية لتسخين الطعام وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة الكهربية

• ترتيب الأطعمة داخل الديب فريز ووضعهم بجانب بعض وعدم ترك فراغات تسمح بمرور الفريون وبالتالي زيادة فترة التشغيل

• عدم فتح باب الثلاجة مرات عديدة طوال اليوم وبالتالي تقليل الفترة الزمنية لتشغيل الثلاجة

• استخدام اللمبات الليد وإطفاء الأنوار فورا عند ترك الحجرة

• فتح النوافذ لدخول ضوء النهار لتقليل عدد اللمبات المستخدمة في الإنارة قدر المستطاع

• استخدام اللمبات مزودة بحساسات للحركة ولإنارة السلالم وهي تضئ اتوماتيكيا عند اقتراب الأشخاص وبالتالي تقليل فترة التشغيل وبالتالي تقليل استهلاك التيار الكهربي وزيادة العمر الافتراضي للمبات

ومن الأشياء المهمة جدا ويجب مراعاتها عند شراء الأجهزة الكهربية وخاصة الأجهزة الكهربية كثيفة استهلاك الكهرباء مثل السخان الكهربي أو غسالة فول أتوماتيك وأجهزة التكييف ملاحظة الورقة المثبتة على الجهاز الكهربي.



هذه الورقة تشير إلى كفاءة الجهاز ودرجة ترشيد الطاقة الكهربية وأن الجهاز معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووزارة الصناعة ووزارة الكهرباء ويوجد عدة حروف ويفضل شراء الجهاز المشار إليه بحرف A حيث الجهاز أكثر كفائة وأقل في استهلاك الطاقة الكهربية.

الأجهزة المشار إليها بغير حرف A أقل كفائه وأكثر استهلاكا في الطاقة الكهربية.