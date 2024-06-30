ads
الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. تعرف على رجل مباراة ألمانيا والدنمارك بدور الـ16

مباراة ألمانيا ضد
مباراة ألمانيا ضد الدنمارك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مساء السبت، عن رجل مباراة ألمانيا والدنمارك، التي أقيمت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

وفاز منتخب ألمانيا على الدنمارك بثنائية دون رد، عن طريق كاي هافيرتز من ركلة جزاء في الدقيقة 53، وجمال موسيالا في الدقيقة 68 من زمن اللقاء.

روديجير أفضل لاعب في مباراة ألمانيا والدنمارك

وتوج المدافع أنطونيو روديجير بجائزة رجل مباراة ألمانيا والدنمارك، ليصبح أفضل لاعب في اللقاء، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال دفاعه عن مرمى منتخب بلاده.

وتصدى روديجير لأكثر من كرة هجومية من منتخب الدنمارك، كما أسهم في تفوق منتخب الماكينات على أرضية الملعب على المنافس بإرساله كرات طولية لرفاقه.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، بعدما أقصى الدنمارك من دور الـ16.

ويواجه منتخب ألمانيا الفائز من مواجهة إسبانيا وجورجيا في ربع نهائي يورو 2024، بعدما بات ثاني المتأهلين لدور الثمانية بعد منتخب سويسرا.

روديجير رجل مباراة ألمانيا والدنمارك
مباراة ألمانيا والدنمارك رجل مباراة ألمانيا والدنمارك يورو 2024 ألمانيا والدنمارك روديجير جائزة رجل مباراة ألمانيا والدنمارك منتخب ألمانيا ألمانيا الدنمارك مباراة ألمانيا ضد الدنمارك