يورو 2024.. تعرف على رجل مباراة ألمانيا والدنمارك بدور الـ16

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مساء السبت، عن رجل مباراة ألمانيا والدنمارك، التي أقيمت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

وفاز منتخب ألمانيا على الدنمارك بثنائية دون رد، عن طريق كاي هافيرتز من ركلة جزاء في الدقيقة 53، وجمال موسيالا في الدقيقة 68 من زمن اللقاء.

روديجير أفضل لاعب في مباراة ألمانيا والدنمارك

وتوج المدافع أنطونيو روديجير بجائزة رجل مباراة ألمانيا والدنمارك، ليصبح أفضل لاعب في اللقاء، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال دفاعه عن مرمى منتخب بلاده.

وتصدى روديجير لأكثر من كرة هجومية من منتخب الدنمارك، كما أسهم في تفوق منتخب الماكينات على أرضية الملعب على المنافس بإرساله كرات طولية لرفاقه.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، بعدما أقصى الدنمارك من دور الـ16.

ويواجه منتخب ألمانيا الفائز من مواجهة إسبانيا وجورجيا في ربع نهائي يورو 2024، بعدما بات ثاني المتأهلين لدور الثمانية بعد منتخب سويسرا.