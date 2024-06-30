يورو 2024.. منتخب ألمانيا يقهر الدنمارك وينتظر مواجهة إسبانيا وجورجيا

قهر منتخب ألمانيا، الدنمارك بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من المباراة، بعدما بدأ منتخب ألمانيا مباراته ضد الدنمارك بقوة، حيث اندفع لاعبوه نحو مرمى الحارس كاسبر شمايكل، الذي تألق ببراعة أمام هجمات المانشافت.

وأحرز المنتخب الألماني هدفًا مبكرًا في الدقيقة الخامسة عن طريق نيكو شلوتربيك بكرة رأسية، بعدما وجه كرة توني كروس العرضية تجاه الشباك، لكن الإنجليزي أنتوني تايلور حكم اللقاء، ألغى الهدف بعد الاستماع لحكم تقنية الفيديو واحتساب خطأ.

وبعد مرور دقيقتين، سدد جوشوا كيميش لاعب منتخب ألمانيا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليتصدى شمايكل لها ببراعة.

مباراة ألمانيا ضد الدنمارك

وشهد الشوط الأول توقف مباراة ألمانيا والدنمارك؛ بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة دورتموند، حيث هطلت الأمطار بغزارة.

وقرر حكم مباراة ألمانيا والدنمارك، إيقاف اللقاء بسبب وجود رعد وبرق في سماء ألمانيا، ما يشكل خطورة على المتواجدين داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل نادي بوروسيا دورتموند.

وجاء إيقاف المباراة في الدقيقة 35، ليدخل لاعبي منتخبي ألمانيا والدنمارك إلى غرفة خلع الملابس بشكل مؤقت؛ تفاديًا للعاصفة الثلجية، التي اجتاحت ملعب المباراة.

وأظهرت شاشة ملعب مباراة الدنمارك وألمانيا، رسالة تفيد بتوقف اللقاء بسبب الظروف الجوية، التي أدت إلى تعليق المواجهة، قبل استئنافها من جديد.

وفي الشوط الثاني، باغت منتخب الدنمارك، أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 50 سجله يواكيم أندرسن، ولكن حكم المباراة ألغاه، ليعود إلى احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة 53، نفذها بنجاح كاي هافيرتز.

وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 68، بعدما استلم كرة طولية من زميله شلوتربيك، لينفرد بالحارس شمايكل، ويضع الكرة على يساره في الشباك.

وبذلك، تأهل منتخب ألمانيا إلى دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، بعدما أقصى الدنمارك من دور الـ16.

وينتظر منتخب ألمانيا الفائز من مواجهة إسبانيا وجورجيا، في ربع نهائي يورو 2024، البطولة التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.