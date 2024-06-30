مصنعي السيارات: "الأسعار هتزيد.. واللي معاه عربية يحافظ عليها"

كشف خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، عن وجود 13 ألف سيارة في الموانئ المصرية؛ نظرا لتعطيل سيستم التسجيل المسبق للشحنات بالجمارك.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك عطل في السيستم يمنع الإفراج عن السيارات من الموانئ، قائلا: "مش عارفين نستورد سيارات"، مشيرا إلى أنه هناك زيادة مرتقبة في أسعار السيارات، وكذلك عودة ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى.

وأشار "سعد" إلى أن عدد السيارات بدأ في التراجع في الأسواق، في المقابل أسعار السيارات عادت للارتفاع وبعض أصحاب المعارض قرروا سحب السيارات الموجودة في المعارض لتخزينها، مضيفا: "اللي معاه عربية ميفرطش فيها الأسعار هتزيد تاني".

وفي وقت سابق، نفى المرصد الإعلامي لمصلحة “الجمارك المصرية”، شائعات توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.

وشدد المرصد الإعلامي الجمركي، في بيان اليوم الجمعة، على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف “السيستم”، كما ادعى البعض.

وحسب البيان، فقد أفرجت الجمارك المصرية، عن 39 ألف سيارة مستوردة بقيمة تصل إلى 364 مليون دولار، وذلك منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام.

وأشار المرصد الإعلامي الجمركي إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة في ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما لوحظ أن البعض يُسجل في بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات “ACID” أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما في الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.